Resultados do Bankinter em Portugal aumentam 11%

O Bankinter Portugal registou um resultado antes de impostos de 35 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, o que representa um aumento de 11% face ao período homólogo.

No comunicado com a apresentação dos resultados do primeiro semestre, o banco espanhol refere que na unidade portuguesa registou o "habitual bom desempenho", com o crédito concedido e os recursos de clientes a aumentarem ambos 13%.

A nível global, o Bankinter registou um crescimento de 18,3% nos lucros, para 309 milhões de euros. O resultado antes de impostos aumentou 13,7% para 406,9 milhões de euros.

"É importante assinalar que estes resultados já incorporam os números do negócio do EVO Banco e da sua filial de consumo na Irlanda, a Avantcard, cuja integração no Grupo Bankinter ocorreu no passado dia 31 de maio, após receber as autorizações necessárias dos reguladores", refere um comunicado do Bankinter.

O Bankinter sublinha que de janeiro a junho teve um rácio de rentabilidade sobre o capital investido (ROE) de 12,8% e um rácio de crédito malparado de 2,7%, enquanto a solvência do banco medida através do rácio de capital CET1 fully loaded foi de 11,50%, superior às exigências dos reguladores do mercado.