Resultados do Bankinter Portugal aumentam 66% no semestre  

O Bankinter Portugal obteve um resultado antes de impostos de 31,2 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um aumento de 66% face ao mesmo período do ano passado.

Este crescimento supera o desempenho do banco espanhol a nível global, já que os resultados antes de impostos do Bankinter subiram 7,9% para 357,8 milhões de euros.

Num comunicado onde não é detalhado o resultado líquido da unidade portuguesa, o Bankinter revela que os lucros do semestre aumentaram 8,4% para 357,8 milhões de euros.

A unidade em Portugal, que resultou da aquisição da actividade do Barclays no país, obteve uma margem bruta de 64 milhões de euros, mais 19% que há um ano e que representa agora 7% do grupo Bankinter.

O Bankinter Portugal "terminou um semestre muito positivo, com crescimentos em todos os indicadores e em todas as suas áreas de negócio", destaca o comunicado do banco, assinalando que a carteira de crédito aumentou 12% para 5.200 milhões de euros e os recursos de clientes cresceram 4% para 4.200 milhões de euros.

A nível global, a carteira de crédito do Bankinter aumentou 5% para 54.666,1 milhões de euros e os recursos de clientes particulares subiram 7,1% para 49.870,1 milhões de euros.