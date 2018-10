Retalhista Sears pede falência nos EUA

A Sears apresentou um pedido de insolvência ao abrigo do Capítulo 11 da lei de falências dos EUA, esta segunda-feira, avança a Reuters. A cadeia de retalho centenária, e que já foi líder nos Estados Unidos, não resistiu à evolução tecnológica que transformou o sector.





O preenchimento da minuta do Capítulo 11 pretende reorganizar as dívidas das sociedades controladoras, Roebuck and Co e Kmart Corp, depois de uma década de declínio das receitas, centenas de lojas fechadas e vários acordos assinados pelo CEO, Eddie Lampert, na tentativa de reavivar a actividade da empresa.