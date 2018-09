Revista Time vendida a multimilionário por 190 milhões de dólares

O fundador da Salesforce, Marc Benioff, e a sua mulher, Lynne Benioff, chegaram a um acordo para comprar a revista Time à Meredith Corporation. Esta operação custou 190 milhões de dólares (cerca de 163 milhões de euros) ao multimilionário e deverá estar concluída nos próximos 30 dias.

"Os Benioffs compraram a revista Time" de forma independente, uma vez que a transacção "não está relacionada com a Salesforce.com, na qual Marc Benioff é chairman, co-CEO e fundador", de acordo com o comunicado divulgado pela Meredith Corporation e citado pela CNBC.

Marc e Lynne Benioff "não vão interceder nas operações diárias nem nas decisões editoriais, que vão continuar a ser lideradas pela actual equipa da Time", refere ainda a empresa que vendeu a revista ao multimilionário.

"Em nome de toda a equipa da Time, estamos muito entusiasmados por começarmos o próximo capítulo da nossa história" afirmou Edward Felsenthal, editor da revista."Não podemos imaginar melhores administradores para a Time do que Marc e Lynne Benioff", rematou.

A Meredith Corporation completou a compra da revista no final de Janeiro. Contudo, pouco tempo depois de concluir a operação, a empresa disse que ia vender as marcas de desporto e notícias da Time para se focar noutro público-alvo: as mulheres norte-americanas.

Não é a primeira vez que um magnata do sector tecnológico aposta nos media. Em 2013, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, comprou o Washington Post, jornal que desde 1933 era detido pela família Graham.