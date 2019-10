Revive supera 100 milhões de investimento com hotel em castelo de Vila Nova da Cerveira

A unidade hoteleira terá 41 quartos e a sua abertura está prevista para o final de 2021.Este é o 11.º concurso do Revive, que concessiona património degradado e devoluto do Estado para ser explorado em atividades turísticas, a ser adjudicado e o investimento previsto ascende a 103 milhões de euros, segundo a tutela. Sendo que um terço deste valor corresponde a concursos concluídos já após as eleições legislativas de 6 de outubro, com o Quartel da Graça, em Lisboa, a representar um investimento estimado de 30 milhões por parte do grupo Sana.O Revive conta com 33 imóveis, tendo sido lançados concursos para 19, dos quais 11 já foram adjudicados. Recentemente, o Governo anunciou a segunda fase do programa, que contará com mais 15 imóveis.Decorrem neste momento os concursos para a concessão do Mosteiro de Lorvão, em Penacova, do Forte da Ínsua, em Caminha, do Mosteiro de São Salvador de Travanca, em Amarante, e do Paço Real de Caxias, em Oeiras.

Os próximos concursos a serem lançados serão os relativos ao Santuário do Cabo Espichel (Sesimbra) e Forte da Barra de Aveiro (Ílhavo).