Revolut alarga plataforma de negociação de ações a todos os clientes

A Revolut vai alargar o acesso à plataforma de compra e venda de ações a todos os clientes. Portugal é um dos países nos quais esta funcionalidade já está disponível.





Através da aplicação da Revolut, os clientes vão poder negociar ações, ao preço de mercado e em tempo real, ao mesmo tempo que podem aceder aos dados de desempenho das cotadas.





A plataforma já estava disponível para os clientes com o plano Metal, mas agora chega aos segmentos Standard e Premium, embora com limitações. No primeiro caso, são admitidas três transações por mês, sem comissões, e no segundo caso serão oito.





Quando ultrapassarem os limites impostos em cada plano, os utilizadores pagam um euro por transação. Os clientes subscritores do plano Metal não têm limite de transações de ações e não pagam comissões, embora a Revolut cobre uma taxa de custódia anual de 0,01% baseada no valor do portefólio do cliente.



A plataforma de negociação não só proliferou como aumentou em dimensão: adicionou mais de 150 índices à plataforma, que tem agora um total de 450 empresas com ações disponíveis para compra e venda. As operações têm ainda outra particularidade: os clientes podem adquirir apenas frações de ações, se o valor total de uma ação for mais elevado do que o investidor quer suportar.





Os países nos quais estreia o serviço são, além de Portugal, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polônia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha e Reino Unido.