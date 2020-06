Revolut: Negociação de criptomoedas dispara 60% em Portugal

A negociação de critptomoedas disparou em Portugal, entre março e maio deste ano, num período marcado pela chegada da pandemia ao país. A conclusão é da plataforma Revolut, que conta com perto de 500 mil utilizadores portugueses.

"A compra e venda deste ativo subiu 60% entre março e maio de 2020, quando comparado com igual período do ano anterior", refere a Revolut num comunicado enviado esta quarta-feira, 17 de junho, notando que "os valores totais negociados também aumentaram, ultrapassando os 8,7 milhões de euros só nos últimos meses, o que representa uma subida cinco vezes superior", refere a plataforma.



A plataforma da Revolut permite a negociação de várias criptomoedas, desde a bitcoin, litecoin ou ethereum, mas também suporta a XRP (Ripple) e a bitcoin cash. Neste período, a "escolha dos utilizadores a negociar criptomoedas dividiu-se por 51,2% em bitcoin, 15,3% em ethereum, 15,2% em XRP, 9,2% em litecoin e 9% em bitcoin cash", adianta a entidade.



"Os principais investidores portugueses têm entre 25 e 34 anos. Gastaram, em média, 760 euros a comprar bitcoin (a moeda mais popular) e ganharam, em média, 930 euros a vender", refere a Revolut no mesmo comunicado, notando que "o valor negociado entre março e maio de 2020 disparou mais de 80% face ao período homólogo de 2019".



"Registou-se ainda um aumento do número de utilizadores de criptomoedas em Portugal", mais do que triplicando no último ano. "Só neste período [entre março e maio de 2020], subiu mais de 67% o número de utilizadores a negociar criptomoedas em Portugal", adianta a Revolut, com os dias 9 de março e 4 de maio a assinalaram dois picos na procura por bitcoin, com quase dois mil utilizadores a dar ordens de compra.