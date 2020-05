Revolut para crianças chega a Portugal

A Revolut Junior é uma aplicação que quer introduzir as finanças às crianças, e chega agora a Portugal.





Este produto foi criado especificamente para as crianças e jovens com idades entre os 7 e os 17 anos e tem como objetivo promover bons hábitos financeiros. Os mais novos vão poder ver o seu saldo e receber alertas de transações e ainda ter direito a um cartão.





Os pais ou tutores responsáveis têm igualmente a possibilidade de gerir o saldo das crianças, receber notificações dos gastos e fazer transferências imediatas. Podem ainda restringir as utilizações do cartão, permitindo ou não operações como as compras online e levantamentos.





Em Portugal, a Revolut Junior está disponível para utilizadores com os planos Premium e Metal. As contas Revolut Junior podem ser criadas pelos pais ou um guardião legal do menor, que seja utilizador da Revolut, e que tenha subscrito um dos planos já mencionados.





A utilização deverá, desta forma, ser feita "com todos os parâmetros de segurança, e com supervisão de um adulto responsável", escreve a empresa, numa nota enviada às redações.



A chegada a Portugal acontece depois de o mesmo produto ter sido lançado no Reino Unido no passado mês de março, um lançamento que a Revolut considera ter sido bem-sucedido.