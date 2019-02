Ricardo Campos é o novo CEO do Activo Bank, revelou Miguel Maya, presidente executivo do BCP, durante a apresentação de resultados para 2018. Isto depois de Dulce Mota ter saído para o Montepio.

O gestor, que já era administrador do Activo Bank, "tem todas as competências para continuar a dar andamento ao projeto do Activo Bank", referiu o presidente executivo do BCP na apresentação de resultados para 2018 da instituição financeira.

Como o Negócios escreveu, Dulce Mota saiu da liderança do Activo Bank para a administração do Banco Montepio, para o cargo de vice-presidente. Agora, passou para o cargo de CEO da entidade detida pela associação mutualista depois de Carlos Tavares ter passado para "chairman".

Dulce Mota encontrava-se no grupo BCP desde 1996. Aí, ocupou vários cargos, tendo estando na liderança da área da corretora e na banca digital. A banca privada também fez parte da sua vida, mas foi na chefia do gabinete de Nuno Amado e na direção do gabinete de comunicação que passou o período entre 2012 e 2017.

Desde o final do ano passado, ainda que para terminar o mandato entre 2016 e 2018, Dulce Mota assegurou a presidência executiva do ActivoBank, o banco eletrónico do BCP, cargo que tinha ocupado entre 2005 e 2009.