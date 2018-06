José Maria Ricciardi ficou chocado com o ataque que lhe foi lançado por Bruno de Carvalho via Facebook e recusa por completo qualquer intenção de mandar no actual presidente ou no clube, esclarecendo via Record que a única intervenção que teve em Alvalade nos últimos anos foi precisamente a tentar ajudar os líderes leoninos nas reestruturações financeiras ou nas negociações com a banca, algo que sucedeu bastante desde que o clube passou a SAD.Quanto às acusações de Bruno de Carvalho, a resposta de Ricciardi é dura, mostrando não entender como é que o presidente do Sporting pode continuar a falar impunemente com tantos problemas em que envolveu o clube."A chupar no dedo ficaram 3,5 milhões de sócios e adeptos sportinguistas após as imbecilidades que esse senhor andou a fazer e que levaram à rescisão de nove dos melhores jogadores que o Sporting tem", afirmou.