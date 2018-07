Ricciardi avança como candidato às eleições do Sporting

Banqueiro considera que vai ser o projecto que "melhor serve" os interesses do clube.

José Maria Ricciardi vai apresentar candidatura à presidência do Sporting, por considerar que vai ser o projecto que "melhor serve" os interesses do clube.

Em declarações ao Correio da Manhã, o agora candidato explica que esta "candidatura é a melhor que serve os interesses do Sporting". O anúncio formal será feito numa entrevista que o agora candidato irá dar à CMTV às 20:00.



Ricciardi chegou a ser apoiante de Bruno Carvalho, mas no passado mais recente foi das vozes mais críticas da liderança de Bruno.

O ex-presidente do BESI junta-se à longa lista de candidatos que já inclui Frederico Varandas, Pedro Madeira Rodrigues, Fernando Tavares Pereira, João Benedito, Zeferino Boal, Dias Ferreira, Carlos Vieira e Bruno de Carvalho.