Ricciardi vai dar palestra a maçons

José Maria Ricciardi vai ser o próximo convidado do "Clube 50", uma organização que reúne maçons de todo o mundo e de todas as obediências, a Regular e a Irregular.



Segundo uma comunicação distribuída aos maçons portugueses pelo presidente do "Clube 50", o advogado José da Mota Veiga - vice grão-mestre da Grande Loja Legal de Portugal -, Ricciardi estará presente no almoço da última sexta-feira deste mês, 29, e falará sobre a crise do sistema financeiro, avança a Sábado.