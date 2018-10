Richard Branson: Primeira viagem ao espaço será "dentro de semanas, não meses"

Richard Branson, fundador da Virgin Galactic, anunciou que a empresa norte-americana está "extraordinariamente próxima" de realizar a sua primeira viagem ao espaço, que ocorrerá dentro de algumas semanas.





Em entrevista à CNBC, o empresário britânico garantiu que ele próprio irá embarcar numa dessas viagens "dentro de meses", abrindo a porta à inauguração dos voos comerciais, para os quais a procura é "gigante".