Riqueza dos bilionários cresceu 19% em 2017

A riqueza dos grandes milionários mundiais, com mais de mil milhões de dólares (877,7 milhões de euros) de fortuna, aumentou 19% no ano passado, refere um estudo do UBS e da PwC divulgado esta sexta-feira. O destaque vai para os bilionários chineses, que viram a sua riqueza crescer 39%.





O estudo identifica 2.158 pessoas em todo o mundo com fortunas acima da fasquia dos mil milhões de dólares, mais 179 do que em 2016. Deste total, apenas 11% eram mulheres.



Dos novos bilionários, 55 surgiram na China, o que significa quase um terço dos 179 novos membros deste "selecto clube". Na verdade, foram 106 os novos bilionários na China, mas 51 saíram da lista, o que reflecte o risco do mundo dos negócios no país mais populoso do mundo.





A riqueza dos indivíduos mais ricos do planeta aumentou em 1,4 biliões de dólares (1,2 biliões de euros), atingindo os 8,9 biliões de dólares (7,8 biliões de euros). Os bilionários chineses concentram 1,12 biliões de dólares (983 mil milhões de euros) do total, tendo a sua riqueza aumentado 39% no ano passado.



O relatório destaca bastante a China, referindo que em 2006 existiam apenas 16 pessoas no país com uma fortuna acima dos mil milhões de dólares. Onze anos mais tarde, os 373 bilionários são quase um quinto do total mundial.