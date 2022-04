Risco tem de ser justificado pelas empresas para se manter obrigação de uso de máscaras

As empresas carecem de uma avaliação de riscos que sustente a necessidade de os trabalhadores usarem máscara no local de trabalho, depois de na sexta-feira a sua utilização ter deixado de ser obrigatória, avança esta quarta-feira o Público Essa é pelo menos a leitura feita ao jornal por advogados que consideram que, salvo as exceções previstas na lei, já que a máscara continua a ser obrigatória designadamente nos serviços de saúde ou nos transportes coletivos de passageiros, as empresas não podem forçar os trabalhadores a mantê-la a menos que façam uma análise de riscos para justificar o seu uso como forma de evitar a transmissão da covid-19.Essa avaliação tem de ser pedida pelo empregador ao serviço de segurança, higiene e saúde no trabalho da própria empresa ou de uma entidade externa.