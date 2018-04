Rival chinesa da Spotify prepara IPO de 25 mil milhões de dólares

Segundo o The Wall Street Journal, a empresa chinesa ainda está a estudar a bolsa em que irá cotar, mas a hipótese mais provável será a de Nova Iorque, tal como a sua rival sueca, que entrou em bolsa no início de Abril. A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) deverá ocorrer no segundo semestre deste ano, refere o jornal.



A Tencent Music detém uma participação na Spotify, no valor de 1.950 milhões de euros aquando da entrada em bolsa da empresa sueca, no âmbito de um acordo entre as duas empresas firmado no final de 2017. O acordo visava dar maior exposição a cada uma das empresas nos respectivos mercados.



Em Dezembro, aquando das participações cruzadas com a Spotify, a Tencent Music estava avaliada em apenas 12,5 mil milhões de dólares (10,17 mil milhões de euros ao câmbio actual), mas o The Wall Street Journal refere que a entrada em bolsa poderia duplicar o valor da empresa chinesa de streaming de música. A confirmarem-se estes valores, este seria um dos maiores IPO de sempre no sector tecnológico.





A Tencent Music é detida maioritariamente pela Tencent Holdings, um gigante tecnológico chinês que detém as plataformas online WeChat e QQ. A Tencent Music detém as três apps musicais mais populares na China: a QQ Music, Kugou e WeSing.



A Spotify optou por não emitir novas acções para a sua IPO, recorrendo a uma entrada directa. A estreia em bolsa, com as acções a cotarem nos 165,9 dólares, avaliava a empresa sueca em 29,55 mil milhões de dólares.





Desde então, os títulos da Spotify desvalorizaram e encerraram na passada sexta-feira nos 158,45 dólares, o que correspondia a um valor de mercado de 28,22 mil milhões de dólares.