Rival da Uber nos EUA quer comprar Cabify por 3 mil milhões

A Cabify está em negociações para ser adquirida pela Lyft, uma empresa que rivaliza com a Uber nos EUA. O valor desta venda pode cifrar-se nos 3 mil milhões de euros, revela o El Confidencial.

Segundo as fontes consultadas pela publicação espanhola, a Cabify tem dificuldades em competir financeiramente com as concorrentes, mas cada vez mais é um "rebuçado" para estas. "Está a crescer uma barbaridade, tem a chave de Espanha e parte da América Latina. E a Lyft não é a única interessada, a Uber também já bateu à porta", relata a mesma fonte.