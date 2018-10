Robô Atlas da Boston Dynamics consegue fazer parkour

O robô Atlas, desenvolvido pela Boston Dynamics, consegue fazer parkour, superando diversos obstáculos, como se pode comprovar no mais recente vídeo divulgado pela empresa na quinta-feira.



O Atlas é o robô mais avançado na linha de robôs humanóides que a empresa está a desenvolver.

Com um sistema de controlo que coordena os movimentos dos braços, tronco e pernas, o Atlas consegue uma mobilidade bastante precisa. O Atlas possui 28 articulações, o que permite que execute movimentos mais complexos.

No vídeo agora divulgado, o robô salta sobre um tronco no chão e ultrapassa uma barreira de blocos com três níveis saltando de bloco em bloco, apoiando o peso e fazendo a impulsão com cada uma das pernas, alternadamente.

Em anteriores vídeos, o Atlas executava saltos mortais e corria na neve.

O robô mede 1,5 metros de altura e pesa apenas 75 quilos. O peso é reduzido por utilizar tecnologia de impressão 3-D no seu "hardware".