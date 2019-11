Roger Federer entra na indústria do calçado

O tenista Roger Federer comprou uma participação no capital da fabricante de calçado de corrida suíça On, numa altura em que se prepara para o final da sua carreia enquanto tenista profissional e em que o seu contrato com a Nike termina, noticiou o jornal suíço NZZ am Sonntag.

Roger Federer deu uma entrevista ao jornal, que será publicada no domingo, mas a publicação avançou já com a informação sobre esta operação, de acordo com a Bloomberg. "Estou entusiasmado por poder trabalhar com uma jovem empresa suíça que está a crescer", afirmou o tenista, citado pela publicação. O valor do investimento não foi revelado, mas Federer, de 38 anos, adiantou que investiu um montante substancial na empresa que existe há nove anos. O tenista admitiu que o montante era elevado o suficiente para o fazer pensar "cuidadosamente" antes de avançar. A fabricante de calçado de corrida tem atualmente 500 funcionários, 250 dos quais em Zurique, e tem apresentado lucros desde 2014, sublinhou o jornal, citado pela Bloomberg.