Ronaldo é oficialmente o novo dono do Valladolid

O ex-futebolista brasileiro quer manter-se no mundo do futebol - agora, como dono de um clube espanhol, o Real Valladolid, que acaba de subir à primeira divisão. Ronaldo poderá ainda assumir a presidência.

O ex-futebolista Ronaldo, que ficou conhecido como estrela do Real Madrid e da selecção brasileira, assume esta segunda-feira, 3 de Setembro, o controlo de 51% do Real Valladolid, tornando-se o dono deste clube.





Ronaldo investiu 30 milhões de euros no clube espanhol, que acaba de subir à primeira divisão – uma condição essencial para a validação do acordo. Esta segunda-feira foi apresentado oficialmente na qualidade de accionista maioritário, numa cerimónia na Câmara Municipal de Valladolid.