Poucos minutos depois de ter ganho a quinta Liga dos Campeões da sua carreira, ao ajudar o Real Madrid a bater o Liverpool por 3-1 , Cristiano Ronaldo deu a entender que este pode ter sido o seu último jogo enquanto jogador do Real Madrid."Agora vamos desfrutar deste momento. Nos próximos dias darei uma resposta aos adeptos, que esses sim estão sempre do meu lado. Foi muito bonito estar no Real Madrid. Nos próximos dias falo. Despedida? Não, não... Agora há que desfrutar destes momentos com os meus companheiros. Fizemos história... O futuro de cada jogador não é importante. Obrigado a todos os adeptos. Fizemos história e estamos muito felizes", disse o português, citado pelo Record