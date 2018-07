Ronaldo já fez exames médicos e já assinou, garante ex-dirigente da Juventus

Reuters

O clube italiano ter-se-á comprometido a pagar ao internacional português 120 milhões de euros por um contrato de quatro anos, representando um salário anual de 30 milhões de euros e mensal de 2,5 milhões.



Luciano Moggi, antigo director geral da Juventus, revelou à Tele7Gold que Cristiano Ronaldo já assinou pela Juventus."Na minha opinião já assinou e já fez os testes médicos em Munique. Foi isso que me foi dado a perceber depois de ter falado com pessoas importantes", contou o antigo dirigente, que chegou a sondar o Sporting para levar Cristiano Ronaldo para a Juve, quando tinha apenas 18 anos.As notícias sobre a contratação do português estão a elevar as acções da Juventus, que acumulam um ganho superior a 16% esta semana.