E prosseguiu: "Pensei muito e sei que chegou o momento de um novo ciclo. Vou-me embora, mas esta camisola, este escudo e o Santiago Bernabéu irei sempre senti-los como algo meu esteja onde estiver".

Depois de confirmada a saída de Ronaldo do Real Madrid para a Juventus , os merengues divulgaram uma carta de despedida do internacional português."Creio que chegou o momento de iniciar uma nova etapa na minha vida e, por isso, pedi ao clube que aceitasse transferir-me. Peço a todos, e muito especialmente aos nossos adeptos, que por favor me compreendam", pode ler-se no site dos merengues."Estes anos no Real Madrid, e nesta cidade de Madrid, foram possivelmente os mais felizes da minha vida. Tenho um enorme agradecimento para com este clube, para estes adeptos e para esta cidade. Só posso dar graças a todos pelo carinho e afeto que recebi".