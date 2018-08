O futebolista croata Luka Modric, do Real Madrid, foi hoje eleito pela UEFA como Melhor Jogador do Ano na Europa, batendo o português Cristiano Ronaldo e o egípcio Mohamed Salah.Ronaldo, que venceu a Liga dos Campeões pela terceira vez consecutiva ao serviço do Real Madrid antes de se transferir para a Juventus, era finalista do prémio ao lado do vencedor, um antigo colega de equipa, e do egípcio Mohamed Salah, finalista vencido na 'Champions' pelo Liverpool.O internacional português, de 33 anos, apontou 15 golos em 13 jogos na maior prova europeia de clubes, recebeu o prémio de melhor avançado do ano na Europa, numa época em que fez 44 golos em igual número de jogos em todas as competições.Ronaldo venceu o prémio UEFA para melhor jogador em 2014, 2016 e 2017, tendo ainda conquistado, em 2008, o agora extinto prémio UEFA para melhor jogador de clubes, antecessor do actual galardão.Modric foi eleito também como melhor médio, ao lado de colegas de equipa: o costa-riquenho Keylor Navas, antigo colega de Ronaldo nos madrilenos, recebeu o prémio de melhor guarda-redes, com outro jogador dos 'merengues', o espanhol Sergio Ramos, eleito melhor defesa. Cristiano Ronaldo venceu o prémio de melhor avançado.