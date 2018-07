Cristiano Ronaldo vai ser jogador da Juventus nas próximas quatro temporadas, confirmou o Record , depis da notícia ter sido avançada por vários meios espanhóis, como a Marca O Real Madrid aceitou a proposta dos italianos e acedeu libertar o avançado por 105 milhões de euros, um valor que ficou bem abaixo dos 1.000 milhões que constavam na cláusula de rescisão do contrato do português. Mas o jogador queria sair e o clube acabou por aceder às suas pretensões.Ronaldo vai receber 120 milhões de euros ao longo das quatro épocas, 30 milhões por cada temporada. Chega assim ao fim um ciclo de 9 anos em que marcou 450 golos em 438 jogos com a camisola do Real Madrid, tornando-se no melhor marcador da história dos 'blancos'.Nos merengues o internacional português ganhou quatro edições da Liga dos Campeões, dois campeonatos, duas supertaças de Espanha, três supertaças europeias e três Mundiais de clubes. No Real Madrid recebeu quatro das suas cinco Bolas de Ouro.