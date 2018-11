Roupa, alojamento e artigos para casa: o que os portugueses mais compram online

Os portugueses compram mais na internet a fornecedores de fora do país de origem do que a média europeia, segundo o INE.

Miguel Baltazar

Roupas e equipamentos desportivos: esta é a categoria de produtos ou serviços mais adquirida pelos portugueses por via electrónica, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística.

No Inquérito à utilização de tecnologias da informação e da comunicação pelas famílias, o INE conclui que 59,7% dos indivíduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizaram comércio electrónico nos 12 meses anteriores à entrevista compraram roupas ou equipamentos desportivos.

A segunda categoria mais comprada pelos portugueses pelo também designado de e-commerce, numa proporção de 48,3%, diz respeito a alojamento. Seguem-se os artigos para casa, com 35,6%.

A compra de bilhetes para espectáculos e eventos foi levada a cabo por 29,7% dos utilizadores contactados pelo INE no inquérito, sendo que 27,2% utilizou o comércio electrónico para comprar bilhetes de transporte e outros preparativos para viagens.

As categorias que se seguem, com uma utilização mais expressiva, dizem respeito a comida, telecomunicações, livros e equipamento electrónico.

Dos indivíduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizaram comércio electrónico nos 12 meses anteriores à entrevista do INE, 79,4% fez compras a fornecedores nacionais. Um total de 64,5% fez as aquisições a fornecedores estrangeiros, a maioria (52%), de outros países da União Europeia.

"A comparação com os resultados de 2017 relativos à UE-28 [ainda não há dados comunitários para 2018] permite concluir que os utilizadores de comércio electrónico em Portugal recorrem mais frequentemente a fornecedores estrangeiros para adquirir produtos ou serviços pela internet do que os utilizadores europeus", indica ainda o destaque publicado pelo INE.