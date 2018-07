RTP pagou mais de 111 mil horas extra em 2017

Os trabalhadores da RTP cumpriram 111.710 horas extraordinárias no ano passado, sendo que 138 dos 1.020 funcionários que registaram estes tempos extra ultrapassaram mesmo o máximo imposto por lei, que é de 200 horas anuais.

A notícia é avançada pelo CM esta segunda-feira, 30 de Julho, citando um relatório interno trocado entre a direcção de recursos humanos e a comissão de trabalhadores. A empresa pública garante que "cumpre a lei", que prevê que o limite de horas possa ser ultrapassado em "casos excepcionais de interesse público ou catástrofe".

Os grandes incêndios que ocorreram no ano passado, a visita do Papa Francisco a Fátima, a morte de Mário Soares e as eleições autárquicas foram alguns dos eventos que obrigaram a RTP a mobilizar os profissionais de rádio e televisão durante mais tempo que o previsto.