O Benfica anunciou esta quarta-feira que Rúben Dias renovou até 2023. O central tem sido muito cobiçado pelo Lyon, clube que já fez inclusivamente várias propostas pelo internacional português, sem sucesso, e as águias 'respondem' agora com o prolongamento do vínculo daquele que é uma das principais pérolas do clube.

Refira-se que, segundo a imprensa francesa, o presidente do emblema francês, Jean-Michel Aulas, continua a ter o camisola 6 do Benfica no topo das prioridades para reforçar o plantel, pese o facto de já ter contratado alguém para essa posição: Jason Denayer.