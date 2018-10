Rui Cartaxo sobre CMEC: "Ignorar completamente posição da EDP não era opção"

Rui Cartaxo, envolvido nas negociações sobre a cláusula de extensão do domínio hídrico que consta dos CMEC, aponta para uma margem de negociação reduzida da parte do Governo, afirmando que a lei impediu optar pelo melhor cenário para o Estado, obrigando a considerar a posição da EDP.

Recordando as posições díspares - em cerca de 1,5 mil milhões de euros - apresentadas pela REN e EDP na altura de negociar a extensão da concessão das centrais hídricas, uma das alíneas mais controversas dos Contratos de Manutenção de Equilíbrio Contratual (CMEC), Rui Cartaxo assume que "ignorar completamente a posição da EDP não era uma opção que o Estado tivesse na altura".Rui Cartaxo, assessor do ministro da Economia em 2007, explicou - na intervenção inicial que fez perante os deputados da comissão de inquérito às rendas excessivas do sector da electricidade - que existiam "p

Ressalvando que não teve "capacidade de decisão politica nenhuma", Rui Cartaxo atribui a posição do Governo – de não optar automaticamente pela estimativa que mais beneficiava o Estado, a da REN – ao poder que foi concedido à EDP "implicitamente" na lei de 1995 e mais "explicitamente" no acordo de cessação dos CAE (Contratos de Aquisição de Energia) em 2005, documentos segundo os quais "se a EDP não concordar com os termos da cessação do contrato, os CAE continuam em vigor".

O ex-assessor do Ministério da Economia, que posteriormente foi nomeado administrador da REN, sublinha desta forma a necessidade de ir ao encontro das directivas europeias – que determinavam a necessidade de cessar os CAE de forma a transitar para o mercado livre de energia. Com isto, "não me estou a pronunciar sobre a bondade ou maldade de qualquer um dos valores encontrados", esclareceu Rui Cartaxo.