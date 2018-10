Rui Costa investe em empreendimento imobiliário de luxo em Oeiras

O antigo jogador de futebol Rui Costa investiu, em parceria com a JPS Group, num empreendimento imobiliário de luxo em Carnaxide, no concelho de Oeiras. O condomínio privado inclui 90 apartamentos.

O antigo jogador de futebol Rui Costa investiu, em parceria com a JPS Group, num empreendimento imobiliário de luxo em Carnaxide, no concelho de Oeiras. O investimento do antigo "internacional" português é realizado pela sua empresa, a 10 Invest, fundada em 2006.





O projecto, denominado Dream Living, encontra-se já em comercialização e é composto por 90 apartamentos num condomínio privado.



"O Dream Living pretende aliar a proximidade a Lisboa aos parques empresariais localizados em Carnaxide e nas proximidades do concelho", refere o comunicado.



Os apartamentos vão do T1 ao T5 e o condomínio inclui piscinas, parque infantil e jardins. Não foram divulgados os preços.



O Dream Living será apresentado oficialmente esta quinta-feira, dia 4 de Outubro, no Salão Imobiliário de Lisboa, num evento que irá contar com a presença de Rui Costa.