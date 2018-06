Rui Patrício assina pelo Wolverhampton

Rui Patrício é reforço do Wolaverhampton. O emblema inglês anunciou esta segunda-feira no Twitter a contratação do internacional português, que assinou um contrato válido por quatro temporadas, refere o Record.

O internacional português, que está ao serviço da seleção no Mundial de futebol, na Rússia, junta-se na próxima época à equipa comandada por Nuno Espírito Santo, que venceu o campeonato da segunda divisão inglesa na época passada e vai disputar a Premier League.

Rui Patrício, com 70 jogos na seleção portuguesa, fez toda a sua carreira no Sporting, o seu clube de formação, ao serviço do qual alinhou pela primeira vez na época 2006/07, antes de se tornar o titular da baliza 'leonina' nas 11 temporadas seguintes.

O guarda-redes foi um dos nove jogadores que alegaram justa causa para rescindirem contrato com o Sporting após o final da temporada, na sequência das agressões de que foram alvo futebolistas, elementos da equipa técnica e staff em 15 de maio, na Academia de Alcochete. Dos cerca de 40 atacantes que invadiram as instalações, 27 foram detidos e ficaram em prisão preventiva.

The full story as Rui Patricio completes move to Molineux. #BemVindoRui

https://t.co/L9hV2viofl — Wolves (@Wolves) June 18, 2018