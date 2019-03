Rui Rio: "Espero que a banca portuguesa tenha aprendido" com os erros do passado

No discurso de encerramento das jornadas parlamentares do PSD, que hoje terminaram no Porto, Rui Rio alertou para o crescimento de 20% do crédito ao consumo nos últimos três anos e para a diminuição da taxa de poupança dos portugueses.

Nuno Fonseca

O presidente do PSD, Rui Rio, alertou hoje para o aumento do crédito ao consumo, considerando que será "imperdoável" se a banca comercial e o Banco de Portugal não tiverem aprendido com os erros do passado.

"Espero que a banca portuguesa tenha aprendido alguma coisa com aquilo que se passou em Portugal, mas se não, que o Banco de Portugal (BdP) tenha ele aprendido o suficiente", afirmou.

Escusando-se a dizer se considera suficientes as recomendações feitas até agora pelo regulador à banca comercial, o presidente do PSD disse esperar que o BdP "aja, no momento em que os números comecem a passar determinado patamar".

"Seria absolutamente inadmissível que em Portugal se repetissem os erros que recentemente se fizeram e os portugueses fossem, outra vez, chamados a pagar erros da banca comercial", avisou.

Na mesma linha, Rio considerou "imperdoável" que o banco central permitisse aos bancos comerciais resvalarem para lá de certo limite e chamou também a atenção para as responsabilidades do Governo.

"O próprio Governo tem meios e instrumentos de ordem fiscal para desincentivar o endividamento e incentivar a poupança", sublinhou.

Rio alertou ainda que, se o país não está "na mesma situação", nem "com a mesma intensidade", que o levou a pedir ajuda externa, está a seguir "a mesma lógica de governação".