No final da conferência de imprensa de antevisão ao embate com o Moreirense, Rui Vitória fez questão de esclarecer que a sua afirmação sobre ser o melhor treinador do Benficafoi da sua responsabilidade."Há uma semana, nesta antevisão, fiz alusão ao ranking da Europa. Talvez não me tenha explicado bem. Queria esclarecer para ficar bem comigo mesmo. Foi uma afirmação da minha responsabilidade. Queria referir-me ao rácio entre épocas que cá estou e o número de vitórias por épocas. Fundamentalmente nos últimos anos, nesta última década. Foi uma má explicação da minha parte e da minha responsabilidade", esclareceu o técnico dos encarnados.