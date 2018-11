Rui Vitória fica no Benfica

O treinador das águias, que tem sido fortemente contestado pelos adeptos, vai manter-se no Benfica. Luís Filipe Vieira dará uma conferência de imprensa esta tarde.

Ao contrário do que foi avançado pelos meios de comunicação social nas últimas horas, Rui Vitória vai manter-se no comando técnico da equipa do Benfica, adianta o Record.



A derrota em Munique contra o Bayern por 5-1 parecia ter sido a última gota de água mas, após reuniões da SAD com o treinador na quarta-feira e na manhã desta quinta-feira, a opção foi pela continuidade de Rui Vitória, acrescenta o Correio da Manhã. Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, deverá dar uma conferência de imprensa esta tarde para explicar a sua decisão.





Bruno Lage, treinador da equipa B do Benfica, chegou a ser apontado como substituto de Vitória, no imediato, até ser encontrado um novo nome para o comando técnico da equipa principal. Jorge Jesus continua a ser visto como um forte candidato ao lugar, depois de o próprio – que comanda agora o Al Hilal, na Arábia Saudita – ter mostrado vontade de regressar a Portugal.