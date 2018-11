Rui Vitória já não orientou o treino desta quinta-feira no Seixal, avança o Record. O treinador chegou ao centro de estágio pelas 8H30 , tendo-se reunido com Luís Filipe Vieira e Tiago Pinto, director para o futebol dos encarnados, encontro esse que ainda decorre.Os jogadores do plantel encarnado trabalharam no ginásio com membros do Benfica Lab e sem a presença de qualquer elemento da equipa técnica.Bruno Lage, até agora treinador da equipa B das águias, irá assumir interinamente o comando da equipa amanhã, véspera do jogo com o Feirense.