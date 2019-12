De acordo com um porta-voz da AMA, "a decisão foi tomada por unanimidade", determina a exclusão da Rússia dos Jogos Olímpicos de Verão Tóquio2020, de Inverno Pequim2022 e de todos os campeonatos do Mundo, e prevê a possibilidade de os atletas competirem sob bandeira neutra. A decisão, tomada pelo comité da AMA que avalia o cumprimento dos regulamentos, é passível de recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).



A Rússia não vai participar nos Jogos Olímpicos de 2020.

A Rússia foi banida dos Jogos Olímpicos e de vários campeonatos mundiais durante quatro anos devido ao escândalo do doping. A decisão foi tomada pela Agência Mundial Antidoping, que castiga o país por ter manipulado dados de laboratório, avançou a agência noticiosa TASS citada pela Reuters.A decisão foi tomada pelo Comité Executivo da Agência Mundial Antidoping depois de ter concluído que Moscovo tinha alterado dados de laboratório ao colocar provas falsas e ao apagar ficheiros ligados a testes de doping que deram positivo e que podiam ter ajudado à identificação de batota com drogas.