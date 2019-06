Rússia e Arábia Saudita apoiam prolongamento no corte da produção de petróleo

O Presidente russo revelou que combinou com a Arábia Saudita prolongar o acordo de corte da produção de petróleo, para suster as cotações do crude da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

