Ryanair afunda para mínimos de Dezembro após queda de 20% dos lucros

As acções da Ryanair estão a negociar em forte queda na bolsa de Dublin, depois de a companhia aérea ter apresentado uma quebra de 20% dos lucros no primeiro trimestre fiscal, terminado a 30 de Junho. Os títulos deslizam 4,82% para 14,80 euros, depois de terem chegado a desvalorizar um máximo de 6,33% para 14,565 euros, o valor mais baixo desde Dezembro do ano passado.





Entre Abril e Junho, os lucros da companhia irlandesa caíram 20% para 319 milhões de euros, ainda que as receitas tenham subido 9% para 2,08 mil milhões de euros.





A penalizar as contas da Ryanair esteve o aumento dos preços dos combustíveis e a subida dos custos com pessoal. Além disso, como referiu a empresa em comunicado, os números foram prejudicados pelo facto de parte das férias da Páscoa terem "ficado fora do primeiro trimestre" e pelas greves dos controladores aéreos e a falta de pessoal em vários países europeus que provocaram o cancelamento de 2.500 voos entre os meses de Abril e Junho.