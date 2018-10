Ryanair afunda para mínimos de dois anos após cortar previsões de lucros

A Ryanair reviu em baixa as suas estimativas de resultados de 2019. A companhia aérea "low-cost" estima agora que os seus lucros rondem os 1,1 e 1,2 mil milhões de euros no ano fiscal que termina em Março. A previsão anterior apontava para um intervalo entre 1,25 e 1,35 mil milhões de euros.A justificar esta redução de lucros estão essencialmente dois factores: por um lado o aumento dos preços do petróleo, que afectam fortemente as companhias aéreas; por outro os custos associados à greve dos funcionários que exigem melhores condições.

O presidente da companhia aérea realça que as últimas greves "afectaram o número de passageiros (através do cancelamento de voos)" e elevaram os custos associados. Michael O’Leary realça que as greves nos cinco países em causa "eram desnecessárias", e que elevaram os custos da companhia aérea, ao mesmo tempo que o aumento do preço do petróleo "disparou" para os 82 dólares por barril, o que terá impacto directo nas contas das empresas de aviação.



Este contexto está a pressionar as acções da companhia aérea, recuando 8,27% para 12,035 euros, tendo chegado a perder um máximo de 12,35%, atingindo assim um mínimo de Outubro de 2016.

Ainda na semana passada, houve uma greve de tripulantes da companhia aérea de baixo custo para reivindicar, nomeadamente, a aplicação das leis laborais nacionais e não a irlandesa, país de origem da empresa. Os trabalhadores que participaram nesta greve, que retirou mais de uma centena de aviões do ar, pertencem às bases belga, holandesa, italiana, espanhola e portuguesa.