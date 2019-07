Face ao atraso nas entregas dos aviões Boeing algumas bases aeroportuárias da Ryanair vão ter de fechar no verão de 2020 e também durante o inverno de 2019, avança a companhia aérea.

Segundo a Ryanair os aparelhos não vão ser entregues até maio de 2020.



"As falhas nas entregas obrigam à diminuição da nossa atividade em algumas bases que vão ter de fechar no verão de 2020 e também durante o inverno de 2019", refere a companhia através de um comunicado que foi divulgado esta terça-feira de manhã.



Os acidentes com dois aviões Boeing 737 MAX 200, na Etiópia e na Indonésia, obrigam a alterações de fundo nos aparelhos e nas novas unidades que estão a ser fabricadas pela construtora norte-americana.

