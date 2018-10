Ryanair lança 12 novas rotas em Portugal no próximo verão

A Ryanair anunciou esta terça-feira, 9 de Outubro, 12 novas rotas em Portugal para o verão de 2019, que se deverão traduzir num crescimento do tráfego para 11 milhões de passageiros, revelou o CEO da companhia, Michael O'Leary.

As novas rotas são para Alicante, Berlim, Bordéus, Brive, Cagliari, Clermont, Edimburgo, Londres Southern, Marraquexe, Milão Bergamo, Sevilha e Veneza Treviso.

De acordo com o responsável, serão três as novas rotas em Lisboa, seis no Porto, e três em Faro.

Na apresentação do horário de verão de 2019, Michael O'Leary admitiu que o último verão foi difícil para a companhia devido aos custos quer com combustível quer com pessoal, o que afectou os lucros da companhia.