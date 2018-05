A SAD do Futebol Clube do Porto publicou o prospecto da oferta pública de subscrição de obrigações, apresentando assim as condições para atrair investidores para se financiar.O objectivo é financiar-se em até 35 milhões de euros, ainda que este valor possa aumentar consoante a procura e as condições que conseguir. A taxa de juro proposta aos investidores que queiram participar nesta operação é de 4,75% e o empréstimo é a três anos.(Notícia em actualização)