SAD do Sporting continua com lay-off para 85% dos trabalhadores

Apesar de o reinício do campeonato de futebol da Liga estar previsto para breve, a Sporting SAD decidiu prolongar as medidas de contenção de custos por mais um mês, pelo que cerca de 85% dos trabalhadores da cotada vão continuar em lay-off.

Trata-se de uma ligeira diminuição face ao que esteve em vigor até 16 de maio (mais de 90% dos trabalhadores). Foram "adoptadas medidas de suspensão temporária da prestação de trabalho e de redução do período normal de trabalho, bem como medidas de redução dos contratos com prestadores de serviços, abrangendo cerca de 84% do universo dos trabalhadores dependentes e independentes" da Sporting SAD, refere um comunicado da empresa à CMVM.

O recurso ao lay-off e outras medidas já implementadas pela SAD liderada por Frederico Varandas para fazer face aos efeitos da pandemia da covid-19 deverão permitir à companhia reduzir a rubrica de custos com pessoal em cerca de 40%.

Além do lay-off, a Sporting SAD avançou com a "redução salarial dos membros do Conselho de Administração em 50%, a redução salarial dos jogadores e da equipa técnica do futebol profissional em 40%, a redução de custos operacionais (FSE), o corte de despesas acessórias, a suspensão ou adiamento de investimentos não críticos e, outras medidas, entretanto adoptadas, como a redução salarial dos jogadores da equipa de sub23 e das jogadores de futebol feminino em 30%".

O reinício da I Liga de futebol no início de junho deverá permitir aliviar a pressão sobre os clubes portugueses, apesar de os jogos serem à porta fechada e assim não gerarem receitas de bilheteira.

O Conselho de Administração da Sporting SAD diz que "continuará a acompanhar diariamente a evolução da pandemia, avaliando e adoptando, a cada momento, medidas diversas destinadas a promover a continuidade dos seus negócios na medida possível neste contexto e a sustentabilidade da Sociedade, procurando mitigar os impactos da atual crise".