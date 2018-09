SAD do Sporting dispara em bolsa e volta a valer mais que o Benfica

As acções da SAD do Sporting fecharam a sessão a valorizar 17,86% para 0,825 euros, o valor mais elevado desde 13 de Agosto que eleva o ganho acumulado em 2018 para 23,13%.

Foram movimentadas mais de 10 mil acções da SAD leonina na sessão desta segunda-feira, o que representa uma liquidez cerca de quatro vezes superior à média diária dos últimos seis meses (2.755 títulos).

Com esta subida da cotação, que acontece depois das eleições que decorreram no sábado e da apresentação dos resultados do ano fiscal 2017/2018, a SAD do Sporting volta a ter um valor em bolsa que supera o da SAD do Benfica.

A SAD ainda liderada por Sousa Cintra fechou hoje com uma capitalização bolsista de 55,3 milhões de euros. A SAD do Benfica registou um valor de mercado de 46,7 milhões de euros.

As acções do Benfica fecharam a sessão de hoje a subir 1,5% para 2,03 euros, mas bem longe do máximo de quatro anos registado no mês passado nos 2,74 euros quando o clube assegurou a presença na Liga dos Campeões. Nessa altura a SAD do Benfica atingiu um valor superior ao Sporting, invertendo a tendência registada aos longo dos meses mais recentes.

A tomada de mais-valias e o facto de a SAD ter sido constituída arguida no caso E-toupeira explicam o desempenho negativo recente das acções do Benfica nas últimas sessões. Ainda assim a cotada conserva um ganho anual de 76,5% este ano, o que representa um dos melhores desempenhos da praça portuguesa.

Varandas eleito presidente

A subida dos títulos surge depois de no fim-de-semana terem decorrido as eleições para a presidência do Sporting, com os sócios a darem a vitória a Frederico Varandas.



O médico, de 38 anos, foi eleito para um mandato de quatro anos, com 42,32% dos votos. Frederico Varandas será assim o 43.º presidente dos 'leões', sucedendo a Bruno de Carvalho.

Varandas foi director clínico do Sporting, entre 2011 e 2018, e desempenhou as mesmas funções no Vitória de Setúbal, entre 2007 e 2011, sendo ainda proprietário de uma clínica de recuperação física.

Este foi o acto eleitoral do clube com maior afluência de sempre, com 22.510 sócios votantes, 19.159 de forma presencial e 3.351 por correspondência, de um total de 51.009 com direito a voto.

Além de Varandas, concorriam à presidência dos 'leões' João Benedito (lista A), José Maria Ricciardi (B), Rui Jorge Rego (E), José Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (G).

Resultados negativos

Hoje foi também a primeira sessão após a apresentação dos resultados do ano fiscal 2017/2018, que apesar de terem sido negativos, não atingiram proporções que se temiam na altura em que muitos jogadores pediram a rescisão de contrato com o clube devia aos acontecimentos de Alcochete.

A Sporting SAD fechou o exercício fiscal 2017/2018 com um resultado líquido negativo de 19,9 milhões de euros, o que compara com lucros recorde de 30,5 milhões de euros alcançados no ano anterior (correspondente à época 2016/2017).

A SAD do Sporting tem agora um capital próprio negativo no valor de 13,3 milhões de euros, o que representa uma deterioração face aos 5,6 milhões de euros positivos em 2016/2017.

Apesar do capital próprio estar negativo, a SAD liderada por Sousa Cintra acredita que "as medidas e decisões em curso já no período final do exercício e no período subsequente, sustentadas e assente no projecto de reestruturação financeira já implementado", a Sporting SAD irá "criar valor, gerar lucros e sair da situação de perda de metade do capital em que se encontra".



As transacções das acções do Sporting, sendo uma cotada de reduzida liquidez, só se efectuam duas vezes por dia: uma às 10:30 e outra às 15:30, apesar de as ordens estarem sempre a entrar no sistema. Neste regime de negociação por chamada estão cotadas com pouca liquidez ou pouca dispersão em bolsa.