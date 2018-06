SAD do Sporting diz que vai avançar com emissão obrigacionista

A direcção do Sporting indicou esta sexta-feira que vai avançar com a emissão obrigacionista de 15 milhões de euros que tinha prevista para finais de Maio ou início de Junho. No entanto, ainda não enviou para a CMVM o texto do prospecto para a emissão.

Contactada pelo Negócios, fonte oficial do clube indicou que a SAD ainda está a trabalhar no texto do prospecto, face às alterações e informações adicionais solicitadas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Assim, a SAD "leonina" ainda não tem um prazo definido para o envio do texto do prospecto para o regulador.



No comunicado em que informa ter criado de uma Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral, substituindo a actual Mesa da Assembleia Geral, que se encontra demissionária, o Conselho Directivo do clube refere que as várias medidas deliberadas asseguram "o normal funcionamento do clube".





A direcção liderada por Bruno de Carvalho assegura que, com estas medidas, garante a "continuidade de processos como o empréstimo obrigacionista da SAD e a contratualização da reestruturação financeira".



A 24 de Maio, o presidente do Sporting acusou Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral, de ter usado a "bomba atómica" ao convocar uma assembleia geral para 23 de Junho para destituir a direcção do clube. Na altura, Bruno de Carvalho considerou que essa decisão colocava em causa o empréstimo obrigacionista, bem como a preparação da época, a contratação e venda de jogadores e o colocar a escrito a nova reestruturação financeira.



A emissão obrigacionista prevista para esta altura pela direcção do Sporting destinava-se a financiar a gestão de tesouraria e investimentos em estruturas, como a Academia Sporting, em Alcochete. Esta emissão, no valor de 15 milhões de euros destina-se ao público em geral, tem uma maturidade de dois anos e meio e uma taxa de juro proposta de 6%.