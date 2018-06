SAD do Sporting explica por que motivo proibiu entrada da Comissão de Gestão em Alvalade

O Sporting esclareceu esta quarta-feira por que motivo barrou a entrada da Comissão de Gestão em Alvalade, esta manhã. Segundo o comunicado publicado no site dos leões, o Estádio José Alvalade "é da SAD e não do Clube", logo "não há qualquer razão legal e objetiva para que a Comissão Executiva da SAD permita, contra sua vontade, o acesso às suas instalações a pessoas que não sejam os seus funcionários ou seus convidados".Por isso, a Comissão Executiva "lamenta profundamente a encenação protagonizada Artur Torres Pereira" e volta a frisar que não reconhece legitimidade a Jaime Marta Soares com presidente da mesa da Assembleia Geral.A finalizar, a SAD "espera que, de futuro, as autoridades judiciais não venham a atropelar decisões que foram tomadas livremente pelos sócios". Leia no Record o comunicado da Comissão Executiva da SAD do Sporting.