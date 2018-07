SAG negoceia venda da SIVA a distribuidora da Volkswagen

A SAG GEST – Soluções Automóveis Globais está a negociar a venda da SIVA, distribuidora em Portugal das marcas Volkswagen, Audi, Skoda, Lamborghini e Bentley com a Porsche Holding Salzburg, a maior distribuidora automóvel da Europa e detida na totalidade pela Volkswagen, noticia esta sexta-feira o Jornal Económico. Contactada pelo Negócios, a SAG indicou que "de momento não tem qualquer informação a prestar à imprensa".





Segundo o jornal, a SAG, detida por João Pereira Coutinho (na foto), tenta desta forma resolver os problemas financeiros que atravessa. As negociações deverão estar concluídas em Setembro, refere a publicação. A SIVA escusou-se a comentar o assunto ao jornal.