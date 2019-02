Vítor Mota



A Altice é a empresa portuguesa que mais investe em inovação em Portugal, mostram os dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), tendo despendido quase o dobro da segunda na lista, a Sonae. E em terceiro do pódio fica outra operadora de telecomunicações, a Nos.A Altice investiu 86,1 milhões euros em inovação em 2017, indica o estudo, tornando-se a empresa que mais aposta nesta área em Portugal. Em segundo lugar está a Sonae, mas conta apenas 44,7 milhões despendidos no mesmo segmento. A Nos não autorizou a divulgação da quantia investida.Desta forma, duas das principais operadores de telecomunicações seguem na dianteira da inovação, numa altura em que o setor acelera na corrida à rede de quinta geração, o 5G. Uma tarefa que tem visto alguns obstáculos na Europa tendo em conta as suspeitas lançadas sobre um dos principais fornecedores das operadoras no desenvolvimento desta tecnologia, a Huawei.A trajetória de investimento em inovação da "vencedora" Altice tem sido ascendente, tendo subido de 53 milhões de euros em 2015, para os quase 70 milhões no ano seguinte e finalmente os atuais 86 milhões relativos a 2017. O Presidente Executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, afirma em comunicado que este é "um motivo de orgulho para a Altice Portugal" e garante que "o grupo Altice tem no seu ADN e na sua história a marca da inovação, com resultados visíveis e concretos".A Altice tem neste momento o maior número de recursos humanos alocados à inovação à data do estudo - 700 - e informa ainda que os Altice Labs, em Aveiro, nos quais a empresa colabora com as universidades em projetos de inovação, deverão expandir-se em breve para Viseu, Ribeira Brava, na Região Autónoma da Madeira, e Algarve.