Saiba quais as marcas de automóveis mais populares em Portugal

No final de 2018 existiam a circular nas estradas portuguesas mais de cinco milhões de automóveis ligeiros de passageiros. A Renault, que lidera as vendas no mercado português há duas décadas, soma quase 600 mil veículos.

Renault A Renault lidera as vendas de ligeiros de passageiros há duas décadas. No final de 2018 existiam quase 600 mil veículos da marca francesa em Portugal. Volkswagen Apesar das fortes quebras nas vendas nos dois últimos anos, a Volkswagen é a segunda marca mais popular entre os condutores portugueses. A fabricante alemã contava com 457.407 veículos no final de 2018. Opel A Opel viu as suas vendas caírem bastante nos anos mais recentes mas ainda ocupa o lugar mais baixo do pódio no número de automóveis nas estradas portuguesas: 435.117. Peugeot A Peugeot fecha o lote de marcas com mais de 400 mil veículos em Portugal. A marca francesa do grupo PSA, liderado por Carlos Tavares, ocupa o quarto lugar. Mercedes Vista durante anos como uma marca apenas de luxo, a Mercedes-Benz é a quinta marca com maior presença no parque automóvel português. Muito graças ao mais acessível Classe A. A fabricante alemã soma 374.195 veículos. Ford Após o sucesso de vendas do Fiesta e, mais tarde do Focus, a Ford tem vindo a perder peso no mercado nacional. Ainda assim, a marca surge na sexta posição com mais de 290 mil unidades. Citroën A Citroën tem vindo a ganhar peso em Portugal e ocupa a sétima posição, aproximando-se da Ford. A fabricante gaulesa contabilizava praticamente 280 mil automóveis de passageiros no final de 2018. BMW A BMW é a oitava marca mais popular em Portugal. A fabricante sediada em Munique contava com 275.968 veículos de passageiros em Portugal no fim de 2018. Fiat A italiana Fiat é a nona marca preferida dos portugueses. Muito devido ao pequeno citadino Fiat 500. No final de 2018 o número de veículos em Portugal ascendia a 253.107. Toyota As vendas da Toyota têm vindo a cair nos últimos anos em Portugal. A fabricante nipónica, ainda assim, entra no "Top 10" com mais de 214 mil veículos. Audi A Audi, do grupo Volkswagen, sofreu fortes quebras nas vendas nos últimos anos. Mas a marca dos quatro anéis fecha o lote de fabricantes com mais de 200 mil veículos em circulação em Portugal. Seat A Seat foi ganhando popularidade em Portugal nos últimos anos e aproxima-se da fasquia dos 200 mil automóveis em circulação. No final do ano passado o número de carros da marca cifrava-se em 192.028. Nissan A Nissan tem vindo a ganhar espaço no mercado português e os responsáveis são três modelos: o citadino Micra, o elétrico Leaf e o SUV Qashqai. No final de 2018 a Nissan tinha cerca de 155 mil automóveis a circular em Portugal. Honda A Honda perdeu grande parte da popularidade que granjeou nas décadas de 1980 e 1990. A fabricante japonesa ocupa a 14.ª posição, com 102.387 veículos. Mitsubishi A Mitsubishi surge na 15.ª posição, muito por conta do citadino Colt. A marca japonesa somava 76.551 automóveis nas estradas portuguesas no final de 2018. Porsche Entre as marcas de luxo e de desportivos, a Porsche destaca-se com um total de 11.939 automóveis no final de 2018. A aposta recente em SUV e o iminente lançamento do elétrico Taycan poderão aumentar a popularidade. Jaguar A Jaguar é uma das marcas de luxo com maior dimensão em Portugal. No final do ano passado existiam 7.428 veículos da marca a circular nas estradas nacionais. Tesla A Tesla tornou-se uma das novas marcas associadas ao luxo. A fabricante de automóveis 100% elétricos contava, segundo a ACAP, com 749 veículos em Portugal no final de 2018. Este ano as vendas ascendem já a 1.321 unidades. Ferrari A Ferrari, mítica marca de desportivos italiana, contabilizava 701 bólides nas estradas portuguesas no final do ano passado. Rolls-Royce Sinónimo de luxo, a Rolls-Royce somava 108 automóveis no parque automóvel português no final do ano passado.

Opel vê Peugeot aproximar-se do pódio

A Opel atravessa um período de renovação, após ter sido comprada pelo grupo PSA, e perdeu peso nas preferências dos portugueses. A marca alemã viu mesmo o número de veículos em Portugal diminuir em cerca de três mil unidades face a 2017, para 435.117 automóveis. Apesar de ainda manter o terceiro lugar, a Opel tem agora a Peugeot no "espelho retrovisor".



Peugeot acelera rumo ao terceiro lugar

A Peugeot viu o número de ligeiros de passageiros em Portugal aumentar mais de 24 mil no ano passado. A marca do grupo liderado por Carlos Tavares conta agora com quase 417 mil automóveis nas estradas nacionais e ameaça alcançar brevemente um lugar no pódio.



Mercedes fecha top 5

A Mercedes-Benz ocupa a quinta posição na preferência dos condutores portugueses e conta com 374.195 veículos em circulação. A marca alemã tinha ultrapassado a Ford em 2017 e distanciou-se ainda mais.



Existem quase 12 mil Porsches em Portugal

Apesar dos elevados preços, os automóveis da Porsche somam 11.939 veículos em Portugal. Ainda no segmento de marcas associadas ao luxo, a Jaguar contabiliza 7.428 unidades, enquanto a Ferrari soma 701 bólides. A elétrica Tesla contabilizava 749 automóveis nas estradas portuguesas e existiam mais de uma centena de Rolls-Royces em Portugal.

A Renault reforçou a presença no parque automóvel de ligeiros de passageiros em Portugal no ano passado e soma 599.388 veículos matriculados, o que corresponde a 12% do total deste segmento. A marca francesa é líder nas vendas de automóveis novos no mercado português há duas décadas e nos primeiros oito meses deste ano continua a manter-se como "campeã" de vendas.A Volkswagen ascendeu ao segundo lugar em número de ligeiros de passageiros em Portugal em 2017 e manteve a posição no ano passado. Isto apesar da quebra acentuada nas vendas e da crise que atingiu a SIVA, distribuidora do grupo alemão em Portugal. No total, a marca de Wolfsburgo conta com 457.407 unidades.