Sainsbury's e Walmart criam maior cadeia de supermercados do Reino Unido

As duas cadeias de supermercado britânicas, Sainsbury's e Asda, esta última do grupo Walmart, confirmaram esta-segunda-feira a fusão. Tornam-se a rede de supermercados com a maior quota de mercado do Reino Unido.

Sainsbury's e Asda, a unidade britânica da Walmart, chegaram a acordo para uma fusão de 13,3 mil milhões de libras (cerca de 15,10 mil milhões de euros), confirmaram as duas empresas esta segunda-feira, 30 de Abril.



A empresa resultante desta fusão será a maior cadeia de supermercados do Reino Unido, com uma quota de mercado superior à da Tesco, e será detida em 42% pela Walmart, a maior retalhista do mundo.



De acordo com a Sainsbury's, as sinergias ascendam aos 567.308 milhões de euros, permitindo fazer face a rivais como a Amazon, Lidl e Aldi.



No comunicado de imprensa, as empresas garantiram que não está planeado o fecho de lojas. Contudo, ao falar para a BBC, o CEO da Sainsbury, Mike Coupe, admitiu a hipótese de encerramento no caso de este ser exigido pelos reguladores.



O acordo de fusão está ainda sujeito à aprovação dos supervisores do mercado, mas Coupe mostrou-se confiante de que irá receber luz verde: "Penso que temos um acordo muito convincente do ponto de vista dos consumidores e, em última instância, deverá ser para este aspecto que as autoridades irão olhar".



As acções da Sainsbury's estão a subir 15,01% para 310,30 poence, depois de terem disparado um máximo de 21,14% para 327,10 pence.